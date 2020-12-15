Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı
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Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı

15.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:27
Yardımlar Akhisar esnafının hesabına yattı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimatları doğrultusunda aralık ayı olağan meclis toplantısında tüm siyasi partilerin kabulü ile mecliste geçen esnafa 500 TL nakit desteği hesaplara yatmaya başladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimatları doğrultusunda aralık ayı olağan meclis toplantısında tüm siyasi partilerin kabulü ile mecliste geçen esnafa 500 TL nakit desteği hesaplara yatmaya başladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına Akhisar Belediyesi tarafından 500 TL nakit yardımı yatırıldı. Akhisar'daki küçük esnafı bu zor günlerde ekonomik olarak da desteklediğinin altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisar'daki küçük esnafımızı bu zor günlerde ekonomik olarak da destekliyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan 235 kahvehane ve 29 okul kantini işletmesine 500 TL nakit yardımı hesaplarına yattı. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle, hep birlikte aşacağız. Her zaman esnafımızın yanındayız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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