Yardımına ambulans helikopter yetişti
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Yardımına ambulans helikopter yetişti

Yardımına ambulans helikopter yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bağırsak tıkanması sonucu hastanelik olan yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da bağırsak tıkanması sonucu hastanelik olan yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Recep G., karnındaki sancı sonucu Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağırsak tıkanması teşhisi konulan Recep G.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkini sağladı. - SAMSUN

Yardımına ambulans helikopter yetişti
Yardımına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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