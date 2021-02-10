Yardımeli Derneği Somali'de 2016'da açtığı hastanenin ek binalarının inşasına başladı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından 2016'da hizmete alınan Yardımeli Somali Hastanesi yerleşkesine, bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda inşa edilecek ek hastane, tıp fakültesi ve misafirhane binalarının temeli atıldı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından 2016'da hizmete alınan Yardımeli Somali Hastanesi yerleşkesine, bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda inşa edilecek ek hastane, tıp fakültesi ve misafirhane binalarının temeli atıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yardımeli Somali Hastanesi, 2016'da tamamlanarak hizmete alındığı günden bu yana hastalara şifa dağıtmayı sürdürüyor.

Gelişen şartlar ve bölgede ortaya çıkan ihtiyacın göz önünde bulundurulmasıyla hastane yerleşkesine yeni hizmet binaları inşa edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda hem mimari hem de işlevsellik açısından örnek proje olmaları hedeflenen ek binaların temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ile Somali Eğitim Bakanı, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı, Mogadişu Valisi, Kızılay Somali delegasyonu, THY Somali koordinatörü katıldı.

Törenle temeli atılan 150 yatak kapasiteli ek hastane binasında, 75 hasta odası,13 poliklinik odası, 10 müşahede yatağı, 3 ameliyathane, acil servis, görüntüleme merkezi (MR-BT- Ultrason-X-Ray), bakteriyoloji-mikrobiyoloji laboratuvarı, kan bankası, diyaliz merkezi, eczane, 20 erişkin ve çocuk yoğun bakım yatağı, yeni doğan birimi, 2 doğumhane, emzirme odası, aşı odası, karantina odası, bekleme salonları, idari birimler, toplantı odası, konferans salonu, elektrik-elektronik birimi, sıhhi tesisat birimi, depo ve morg bulunacak.

Tıp Fakültesi-Sağlık Bilimleri olarak hizmet verecek üniversite binasında derslikler, anfi salonu, laboratuvarlar, idari birimler ve sosyal donatılar yer alacak. Misafirhane ise tek ve iki kişilik odalar, yemekhane, kafe ve sosyal donatı alanlarından oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük