Yardımcıoğlu: "Korona virüs aşısında gazetecilere de öncelik tanınmalı"
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Yardımcıoğlu: "Korona virüs aşısında gazetecilere de öncelik tanınmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yardımcıoğlu: 'Korona virüs aşısında gazetecilere de öncelik tanınmalı'

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu korona virüs aşılamasında basın ve medya çalışanlarının da yer alması gerektiğini söyledi.

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BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu korona virüs aşılamasında basın ve medya çalışanlarının da yer alması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye'de korona virüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında basın ve medya çalışanlarının da yer alması gerektiğini söyledi.

Basın ve medya çalışanlarının insanlarla en çok etkileşimde bulunan kesimlerden biri olduğunu belirten Yardımcıoğlu, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında, toplumun gözü kulağı olan basın ve medya çalışanlarının da yer alması elzem bir durumdur. Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın ve medya çalışanları, emniyet güçlerimiz ve sağlık personelinden sonra insanlarla en çok etkileşim kuran meslek gruplarından birisidir. Dolayısıyla korona virüs aşısı yapılacak öncelikli gruplar arasında gazeteciler de yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

"Gruplara basın ve medya sektöründe çalışanlar da dahil edilmelidir"

Türkiye'de yaklaşık 2 aydır korona virüs aşısı uygulandığını ifade eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: "Yurtdışından getirilen korona virüs aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 ay önce uygulanmaya başlandı. Sağlık kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşı uygulanacak öncelikli gruplar arasında yer aldı. Evet, bu gruplar aşı uygulamasında öncelikli olmalıdır. Ama bu gruplara basın ve medya sektöründe çalışanlar da dahil edilmelidir. Çünkü basın ve medya çalışanları, topluma sağlıklı haber ve bilgi akışı sağlamak için gece gündüz demeden mesai yapmaktadır. Aynı zamanda bu kesim, sağlık ve emniyet güçlerinden sonra insanlarla en çok etkileşim halinde olan kesimdir."

"Gazeteciler, basın ve medya çalışanları korona virüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında yer almalıdır"

Covid-19 salgınıyla hayatın durma noktasına geldiğini belirten Yardımcıoğlu, neredeyse tüm işletmelerin kapandığını ancak topluma bilgi ve haber akışı sağlamak amacıyla basın ve medya çalışanlarının iş yükünün arttığını ve muazzam derecede mesai yaptığını aktaran Yardımcıoğlu, "Covid-19 salgını tüm dünyada yaşamı felç etti. Bu süreçte kamu kurumları, işletmeler ve hizmet sektörleri uzaktan çalışmaya başladı. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim gördü. Herkesin evine çekildiği bir dönemde sağlık çalışanları, emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz kadar basın ve medya çalışanları da sahada mesailerine devam ettiler. Yeri geldi hayatlarını hiçe saydılar. Kardeşlerin bile birbirine mesafeli durduğu böyle sıkıntılı bir süreçte onlar, sırf topluma haber akışı sağlamak için insanlarla etkileşim duymaya devam ettiler, devam ediyorlar. Bu sebeple gazeteciler, basın ve medya çalışanları korona virüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında yer almalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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