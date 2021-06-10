Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
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Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ROMA / DHATürkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yarın oynanacak Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı öncesinde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

ROMA/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yarın oynanacak Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı öncesinde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti. 

İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki binasında gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı. 

Yardımcı, Gravina'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı kutladı. Ayrıca iki futbol adamı, UEFA'da birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken yarınki maç için de birbirlerine şans dilediler. 

Nezaket ziyareti Yardımcı ve Gravina'nın karşılıklı Türkiye ve İtalya Milli Takımları formalarını takdim etmeleri ile sona erdi.


Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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