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Yardımcı antrenöründe koronavirüs görülen Kocaelispor, idmanlara izolasyon altında devam edecek

KOCAELİSPOR teknik heyetindeki bir yardımcı antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tüm takım karantinaya alındı.

Yardımcı antrenöründe koronavirüs görülen Kocaelispor, idmanlara izolasyon altında devam edecek
28.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:40

KOCAELİSPOR teknik heyetindeki bir yardımcı antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tüm takım karantinaya alındı. Yapılan testlerde başka kimsede koronavirüse rastlanmaması üzerine takım, çalışmalarını izolasyon içerisinde sürdürme kararı aldı.

Bu sezon pandemi nedeniyle tescil edilen TFF 3. Lig'de şampiyon ilan edilen Kocaelispor'da yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Takımın kampta olduğu Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Brunga tesislerinde, yardımcı antrenör Nazım Gülay aşırı halsiz olması nedeniyle kulüp doktoru tarafından muayene edildi. Ateş ve baş ağrısı şikayetleri de olan Gülay'ın, kulüp doktoru tarafından yönlendirildiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yardımcı antrenör Nazım Gülay hemen tedavi altına alınırken, takımın kampının devam ettiği Brunga tesisleri de karantinaya alındı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından tesislerde olan teknik ekip, futbolcular ve kulüp yöneticileri ile personellerinin tamamına hızlı tanı kitleri ile test uygulandı. Yapılan tüm testlerin sonuçlarının negatif çıkması üzerine, takım antrenmanlarına izolasyon altında devam etme kararı aldı. Kocaelispor Brunga Tesisleri'ne giriş çıkışlar yasaklanırken, takım yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

'BAŞKA HİÇ KİMSEDE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMADI'

Yardımcı antrenörde koronavirüs görülmesiyle ilgili açıklama yapan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Hastalık yardımcı antrenörümüz Nazım Gülay'da görüldü. Kendisini halsiz hissedince, ateş ve baş ağrısı da olması sebebiyle kulüp doktorumuz hastaneye yönlendirdi. Orada yapılan testin sonucunun pozitif çıkması sonucu il sağlık müdürlüğüne bilgi vererek hocamızı izole ettik. Kendisi önce test yapılan hastanede, daha sonra pandemi için ayrılmış bir devlet yurdunda tedaviye alındı. Bu sırada bizler de takımın ve tesislerdeki tüm personelimizin dış dünya ile bağlantısını kestik. İl sağlık müdürlüğümüzün elinde bulunan hızlı tanı kitleri ile teknik ekip, futbolcularımız, tesislerde bulunan yöneticilerimiz ve kulüp personelimiz ile bu kişilerle bağlantıda bulunan herkese test yapılmasını sağladık. Çok şükür başka hiç kimsede test sonucu pozitif çıkmadı. Biz yine de tedbiri elden bırakmayarak tesislerimizdeki izolasyon kararını uygulamaya devam ediyoruz. Tüm takımımız ve teknik heyetimizin dış dünya ile bağlantısını kestik. Takımımız idmanlarını tesislerde sürdürüyor." dedi.


Kaynak: DHA

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