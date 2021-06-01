Yardımcı antrenör Levent Şahin, Galatasaray'a veda etti
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Yardımcı antrenör Levent Şahin, Galatasaray'a veda etti

Yardımcı antrenör Levent Şahin, Galatasaray'a veda etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör Levent Şahin, veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör Levent Şahin, veda mesajı yayımladı.

Levent Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süre boyunca sarı-kırmızılı kulübün kendisine kattığı değerleri unutmayacağını kaydeden Levent Şahin, "Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, bu camiaya gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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