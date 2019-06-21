Yardıma muhtaçların yüzü güldü

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların evlerini tespit ederek çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışan Eyyübiye Belediyesi, durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ekipler ve oluşturulan komisyon tarafından tespit edilen fakir ailelere, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla yardım elini uzatan belediye, vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen ekipler, vatandaşların eksikliklerini tespit ederek gidermeye çalışıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de vatandaşa dokunan Eyyübiye Belediyesi, çalışma ile vatandaşların takdirini kazandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA