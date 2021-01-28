Yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerine kışlık mont dağıtıldı
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Yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerine kışlık mont dağıtıldı

28.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:38
Yardıma muhtaç ilk ve ortaokul öğrencilerine kışlık mont dağıtıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yardımsever iş adamının hediye ettiği kışlık montlar, ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yardımsever iş adamının hediye ettiği kışlık montlar, ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Hayırsever tarafından temin edilen kışlık montlar, Türk Kızılay Karasu Şubesi tarafından ihtiyacı olan öğrenciler için Manavpınarı İlk ve Ortaokulu'na teslim edildi.

Şube Başkanı Adem Ekşi, "Karasu'da pilot okul ile başladığımız kışlık kıyafet desteği çalışmamız devam ediyor. Çevre mahalle okullarına teslim etmeye devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımız ile daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Çalışmalarımıza destek olan Kızılay gönüllülerine de teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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