Yardıma muhtaç hayvanlara Doğa Koruma el uzattı
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Yardıma muhtaç hayvanlara Doğa Koruma el uzattı

21.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:28
Yardıma muhtaç hayvanlara Doğa Koruma el uzattı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi doğada yardıma muhtaç halde bulunan martı, sincap ve kukumav kuşuna el uzatarak hayata tutunmalarını sağladı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi doğada yardıma muhtaç halde bulunan martı, sincap ve kukumav kuşuna el uzatarak hayata tutunmalarını sağladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi'nden yapılan açıklamada, "İlimiz, Efeler ilçesinde yaralı halde bulunan iki adet Kukumav kuşu ve bir adet Karga; Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan bir adet Gümüş martı ve Nazilli ilçesinde yuvasız kalan üç adet yavru Sincap' ın Müdürlüğümüzce tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır" denildi. - AYDIN

Yardıma muhtaç hayvanlara Doğa Koruma el uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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