Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2)

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2)

1 TUTUKLAMAZonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderilen kömürü kalitesiz olanlarla değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

06.09.2019 19:09
Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2)

1 TUTUKLAMA
Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderilen kömürü kalitesiz olanlarla değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişiden T.E., adli kontrolle serbest bırakılırken, O.K. ise 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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