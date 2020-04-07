Yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini hızla sürdüren korona virüs nedeniyle Zonguldak'ta Merkez il ve ilçelerde vatandaşlar yardıma muhtaç kişiler için yardımlaşma örneği gösteriyor.

Elvanpazarcık beldesinde vatandaşlar yardımı muhtaç kişiler için market önüne erzak dolabı oluşturdu. Dolabın üzerine ise 'İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun' notu koyuldu. Market önüne oluşturulan erzak dolabına yediden yetmişe herkes destek veriyor. Bu sayede yardıma muhtaç kişiler buradan kumanya ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşlar amaçlarının yardımlaşmak olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz korona virüs salgını ile canla başla mücadele veriyor. Bizlerde en azından kendi beldemizde yaşayan yardıma muhtaç aileler için böyle birşey düşündük.Halkımızda büyük ilgi gösteriyor. İnşallah bu dolap hiç boş kalmayacak. İhtiyacı olan burada istediğini alacak. Gün birlik günü" dediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA