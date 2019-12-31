Yardıma koşan onlarca kişi, halatla TIR'ı çekti
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Yardıma koşan onlarca kişi, halatla TIR'ı çekti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı çeken onlarca kişi tarafından hareket ettirildi.

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:16
Yardıma koşan onlarca kişi, halatla TIR'ı çekti

BURSA'nın ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı çeken onlarca kişi tarafından hareket ettirildi.

Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine giden TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.


Kaynak: DHA
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