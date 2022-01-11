Yardım ve bağış yaparak uzlaşıp ceza almaktan kurtuldular

SİVAS (AA) - Sivas'ta, basit yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi suçların şüphelileri, yardımseverliğin ön planda olduğu talepleri karşılayarak mağdurlarla uzlaşıp ceza almaktan kurtuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırma müessesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşuyor.

Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayan, özgür iradeleriyle devam eden uzlaştırmada, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesiyle müzakere aşamasına geçiliyor.

Bakanlıkça belirlenen tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacıların yürüttüğü müzakerelerde anlaşma konusu olan edimi, yine taraflar belirliyor. Tarafların memnuniyetini en üst düzeye çıkaran uygulama sayesinde mağdurların suç nedeniyle uğramış oldukları zarar hızla tazmin ediliyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA muhabirine, uzlaştırma müessesinin toplumsal barışa hizmet ettiğini, adli hizmetlerin hızlı, pratik, daha az masrafla ve vatandaşları mahkeme köşelerinde meşgul etmeden çözüm üreten bir sistem olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 2021 yılında 2 bin 456 dosyanın tevdi edildiğini belirten Uğurlu, "Her 100 dosyanın 89'unda vatandaşlarımız el sıkışarak, uzlaşarak, aralarındaki sıkıntıyı ve husumeti gidererek ayrıldılar." dedi.

Çocukların yüzünü güldürerek yargılanmaktan kurtuldu

Uzlaştırmanın mahkemelerin iş yükünü azalttığı gibi az emek ve masrafla toplumsal barışa katkı sağladığını vurgulayan Uğurlu, uzlaşan mağdurların, şüphelilerden talep ettiği edimlerin dikkati çektiğini ifade etti.

Kimisi gülümseten, kimisi hüzünlendiren, bazen de keyiflendiren edimlerle karşılaştıklarını anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız istatistiklerde 6 örnek olay yaşadık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında, dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek bir uzlaştırmacıya tevdi edildi. Taraflar uzlaşmayı kabul edince müşteki, şüpheliden ihtiyaç sahibi iki çocuğa 2 adet kışlık mont, 3 adet erkek çocuk kazağı, 7 adet çorap almasını talep etti. Şüphelinin de bu talebi kabul etmesi üzerine, taraflar uzlaşmış oldu. Karşılıklı el sıkıştılar hem onlar aralarındaki husumeti giderdiler hem de bir ihtiyacı olan kardeşimizin kışlık giyecek ihtiyacı karşılanmış oldu. Bir dosyamızda da yine 'hakaret, tehdit ve basit yaralama' suçunda müştekimiz, şüpheliden fidan bağışında bulunulmasını talep etti. Şüpheli tarafın bunu kabul etmesiyle, 3 farklı dosya için toplam 73 fidan alınarak toprakla buluşturuldu."

Uğurlu, "hakaret, basit tehdit ve mala zarar verme" suçu işleyen bir şüphelinin ise müştekinin talebi üzerine, sosyal hizmet uzmanından öfke kontrolü ve stresle başa çıkma konusunda yardım aldığını dile getirdi.

Bir dosyada ise müştekinin, şüpheli ile kütüphaneye kitap bağışlaması koşuluyla uzlaştığını aktaran Uğurlu, " Hakaret, tehdit ve yaralama suçlarıyla ilgili bir dosyamız vardı. Müşteki, şüpheliden kütüphaneye 12 kitap bağışlamasını ve maddi durumu iyi olmayan bir vatandaşa 500 lira yardım yapmasını istedi." ifadelerini kullandı.

Bağış yaparak uzlaştılar

Müştekilerin uzlaşmak için genelde şüphelilerden kurumlara veya ihtiyaç sahiplerine yardım yapma talebinde bulunmalarını istediklerine dikkati çeken Uğurlu, şöyle devam etti:

"3 dosyada müştekiler, şüphelilerden LÖSEV'e 2 bin 500 lira, Kızılay'a 1000 lira, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bin lira, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine de bin lira bağışta bulunmasını talep etti. Şüpheliler bu talepleri kabul ettiler, yardım derneklerine çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunuldu. Şüpheli ve müştekiler el sıkışarak dostane bir şekilde ayrıldılar. Bir dosyamızda ise müşteki, şüpheliden kendisinden özür dilemesi, hayvan barınağına ise 10 kilo kedi ve 10 kilo köpek maması alınması şartıyla uzlaşacağını söylemiş. Şüpheli, müştekiden özür diledi, kedi ve köpek maması alarak zorlu kış günlerinde, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemde barınağımıza katkıda bulunmuş oldu."