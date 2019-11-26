Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.
26.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:02
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem
Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı