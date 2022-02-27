Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı

EDİRNE - Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD ve Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna'ya yola çıktı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'da zor durumda olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere, içinde 210 metrekarelik maksat çadırı, afet çadırı, yatak, battaniye, uyku tulumu, acil insani yardım ve hijyen malzemeleri olan AFAD ve Kızılay'ın yardım tırları, Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya doğru hareket etti.