: Yardım tırları Nizip'ten İdlib'e dualarla uğurlandı

23.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:34

Nizip İlçe Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasında toplanan yardımlar, dualarla İdblib'e gönderildi.

Nizip Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Nizip, İdlib'e yardım etmek için başta Nizip Belediyesi olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun el ele vererek kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Başlatılan yardım kampanyasının bugün yapılan yardımlarla sınırlı kalmayacağını ifade eden Kaymakam Şahin, "Nizip ilçemiz şu anda Türkiye'deki ilçeler arasında en çok Suriyeliyi misafir eden ilçe konumundadır. Suriyeli yoğunluğu olmasına rağmen Allah'a şükür bir huzur var, bir beraberlik var. Bunun yanında birçok Suriyeliye ev sahipliği yapan ilçemiz aynı zamanda Suriye'de yardım bekleyen insanlara da yardım ediyor. Ben bu konuda emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Nizip ilçesinin her zaman olduğu gibi bugün de örnek bir çalışmayla ve hareketle başlatılan yardım kampanyasına öncülük ettiğini belirtti.

Özellikle İdlib bölgesinde bulunan Suriyelilerin içinde bulundukları duruma sessiz kalmadıklarını ve bu konuda bir yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Sarı, şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığımız boyutunda başlatılmış olan yardım kampanyasına, biz de Nizip Belediyesi olarak diğer yardım kuruluşlarımızın da katkılarıyla destek verdik. Bu çalışmamızla Suriye ve İdlib'in yanında olduğumuzu gösterdik. Bugün içerisinde battaniye, giyim, gıda, giysi ve ayakkabıların bulunduğu iki tırımızı İdlib'e uğurluyoruz. Tabi yardımlarımız ve desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Konu yardım olunca hemşehrilerimiz büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. İlçemiz insanı 2011 yılından bu yana Suriye'de olup bitenlere habersiz ve duyarsız kalmadığı gibi bugün de üzerine düşeni yapıyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir."

İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'nin okumuş olduğu duayla sona eren törenin ardından yardım malzemeleri taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu