Yardım tırı dualarla yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardım tırı dualarla yola çıktı

Yardım tırı dualarla yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği afet bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi.

Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği afet bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel felaketi sonrası bölgeye giderek afetzedelerin yanında olan Beşir Derneği, Ayancık'ta bulunan Beşir mobil AŞ evinde günlük 3 öğün bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuyor. Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği tarafından organize edilen, ihtiyaç dahilindeki gıda ve temizlik malzemeleri tıra yüklenerek afet zedelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Gıda malzemelerinin yanı sıra, günlük ihtiyaç olan malzemelerden; sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı gibi ürünlerin yer aldığı koliler, afet zedelere ulaştırılacak. Öte yandan bölgede çalışan ekipler için, dernek üyeleri tarafından sıcak çay ikramında bulunulacak. - ZONGULDAK

Yardım tırı dualarla yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yardım tırı dualarla yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:20:33. #1.14#

title