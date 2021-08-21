Yardım tırı dualarla yola çıktı

Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği afet bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi.

Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği afet bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel felaketi sonrası bölgeye giderek afetzedelerin yanında olan Beşir Derneği, Ayancık'ta bulunan Beşir mobil AŞ evinde günlük 3 öğün bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuyor. Kdz. Ereğli Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği tarafından organize edilen, ihtiyaç dahilindeki gıda ve temizlik malzemeleri tıra yüklenerek afet zedelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Gıda malzemelerinin yanı sıra, günlük ihtiyaç olan malzemelerden; sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı gibi ürünlerin yer aldığı koliler, afet zedelere ulaştırılacak. Öte yandan bölgede çalışan ekipler için, dernek üyeleri tarafından sıcak çay ikramında bulunulacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı