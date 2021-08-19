Yardım TIR'ı Cumartesi günü afet bölgelerine doğru yola çıkacak
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Yardım TIR'ı Cumartesi günü afet bölgelerine doğru yola çıkacak

Yardım TIR'ı Cumartesi günü afet bölgelerine doğru yola çıkacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 19 Ağustos günü yaptığı açıklamada, afet bölgelerine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasının sürdüğünü kaydetti.

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın, afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımızda başlatılan yardım kampanyasını takip ediyoruz. Keşan'ımızdan ilk TIR'ımızı Cumartesi günü afet bölgelerine göndermeyi hedefliyoruz. Keşan halkı yardımsever ve bu konularda her zaman hassasiyetini hissettiriyor. Afet bölgelerinde çocuk bezi, terlik, ayakkabı, iç çamaşırı, pirinç, un, yağ, tuz gibi ürünlere ihtiyaç var. Şunu herkes bilsin ki amacına ulaşan bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Kampanyaya desteğin daha da artmasını bekliyoruz. Yardımseverliğimizi, dayanışmamızı, birliğimizi ortaya koyalım. Kendinizi orada yaşayan vatandaşlarımızın yerine koyalım, Kastamonu Bozkurt'ta, Manavgat'ta bir vatandaş olarak düşünün. Bir çorap bile olsa bir bardak su bile olsa ilgili noktaya ulaştıralım. Salı Pazarı'nda toplama merkezimiz var. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Devletimiz gerekli yardımları yapıyor ancak biz de ülke olarak birlikteliğimizi ortaya koyalım. Bir bardak su, bir çift çorap bile olsa Salı Pazarımızdaki toplama merkezimize ulaştıralım." dedi.

Kaynak: Bültenler

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