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Yardım talebinde bulunan yelkenli tekne marinaya yanaştırıldı

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Yardım talebinde bulunan yelkenli tekne marinaya yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan ve içerisinde 2 kişi olan 11 metre boyundaki 'Hanse 388' isimli yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botuyla yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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