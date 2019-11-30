"Yardım seferberliği" için Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiler

30.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:09

Ankara'da, "Sevgi ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor" sloganıyla bir araya gelen yardım gönüllülerinin topladığı kırtasiye, giysi ve oyuncaktan oluşan malzemeler, Doğu Ekspresi ile Kars'a ulaştırıldı.

Gerçekleştirdikleri organizasyonlarla köy okullarını boyayan ve yardım faaliyetleri yürüten müzisyen Gölge Kaya ve beraberindekiler, Doğu Ekspresi ile Ankara'dan yola çıkarak Kars'a geldi.

Gönüllüler, öğrencilere getirdikleri malzemeleri trenden indirip otobüslere yükleyerek, yardımın yapılacağı Selim ilçesindeki okula götürdü.

"Yüreğimizde sevgiyle buraya geldik"

Proje sorumlusu Gölge Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi ile güzel bir yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini belirterek, "Sırt çantamızda köy çocukları için yardım malzemeleri ve yüreğimizde sevgiyle buraya geldik. 'sevgi ekspresi' ismini verdiğimiz projeyle Kars'tayız. Bu ilk değil son da olmayacak, dünyayı sevgi kurtaracak. Yolculuğumuz 24 saat sürdü. Tren içerisinde tanışarak, kaynaşarak, şarkılar söyleyerek Kars'a geldik." dedi.

Katılımcılardan İlayda Özkan ise "sevgi ekspresi" sloganıyla Ankara'dan Kars'a keyifli bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Benzer projelerinin süreceğini dile getiren Özkan, "Halkın desteği ve okullar devam ettikçe biz de yardımlarımızı sürdüreceğiz. 81 ilden 180 kişi katıldık ve gerçekten arkadaşların emeği çok büyük. Gerek trende olsun, gerek bundan öncesinde olsun, yaklaşık 3 aydan beri uğraşılan bir proje. Yolculuğumuz çok eğlenceli geçti, güle oynaya, eğlenerek geldik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA