Yardım Örgütleri Salgın Gölgesinde Kışa Hazırlanıyor
21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:47
Corona virüsü vaka sayıları tırmanmaya devam ederken soğuk havaların kapıya dayandığı Amerika'da yardım örgütleri, düşük gelirli aileleri uzun ve zor bir kışa hazırlamak için aralıksız çalışıyor.
Corona virüsü vaka sayıları tırmanmaya devam ederken soğuk havaların kapıya dayandığı Amerika'da yardım örgütleri, düşük gelirli aileleri uzun ve zor bir kışa hazırlamak için aralıksız çalışıyor
Kaynak: DailyMotion.com