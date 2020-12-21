Yardım Örgütleri Salgın Gölgesinde Kışa Hazırlanıyor

Corona virüsü vaka sayıları tırmanmaya devam ederken soğuk havaların kapıya dayandığı Amerika'da yardım örgütleri, düşük gelirli aileleri uzun ve zor bir kışa hazırlamak için aralıksız çalışıyor.