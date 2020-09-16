Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar

Sivas'ta yardım kömürlerini internet üzerinden satışa çıkaran kişiler yakalanarak kömürlere el konuldu.

Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar
16.09.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:42

Sivas'ta yardım kömürlerini internet üzerinden satışa çıkaran kişiler yakalanarak kömürlere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Gülyurt mahallesinde meydana geldi. Sivas Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 1 ton kömür ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen kömürler İnternet üzerinden satışa çıkarılınca ekipler alarma geçti. Ekipler yardım kömürlerini satan kişiler ile alıcı gibi irtibata geçerek adresleri ve kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine ekipler adreslere baskın düzenleyerek yaklaşık bir ton kömür satılmadan Sivas Valiliği tarafından el konuldu. Yardım kömürlerini İnternet üzerinden sattığı tespit edilen S.C. ve E.D. hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Beren Saat Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yardım olarak aldıkları kömürleri internet üzerinden satmaya kalktılar - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 13:47:39. #1.15#
title