Yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı
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Yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a gönderilen yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Yardım malzemeleri taşıyan uçak Çad için ikinci defa havalandı
18.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:20

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a gönderilen yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi. 26 Mayıs tarihinde Türkiye'den Çad'a gönderilen ilk sevkiyatta bir de ambulans yer almıştı. Bugün gönderilen yardım malzemelerinin arasında yine tam teçhizatlı bir ambulans Çad'a yollandı.

Türkiye ile Çad arasında 6 Mayıs ve 21 Mayıs tarihlerinde Ankara'da imzalanan sağlık alanında hibe anlaşmaları kapsamında Çad'a bin adet Covid-19 tanı tespit kiti, 5 bin adet oksijen anestezi maskesi, 50 bin adet koruyucu tulum, 30 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 5 bin adet koruyucu gözlük, 50 bin adet galoş, 50 bin adet eldiven, 2 adet ambulans, 10 şişme sahra acil ünitesi verileceği açıklanmıştı. 26 Mayıs tarihinde yapılan ilk sevkiyatın ardından bugün Çad'a 17 bin 600 koruyucu eldiven, yaklaşık 40 bin adet tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam teçhizatlı ambulans yollandı.

Türkiye, Covid-19 salgını sürecinde çok sayıda ülkeye yardım elini uzattı. Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde ise Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verildi.

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının Çad'a 3 buçuk saatte varması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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