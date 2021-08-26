Yardım Malzemeleri Kastamonu'ya Uğurlandı
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Yardım Malzemeleri Kastamonu'ya Uğurlandı

Yardım Malzemeleri Kastamonu'ya Uğurlandı
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YARDIM MALZEMELERİ KASTAMONU'YA UĞURLANDIGeçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetleri en aza indirebilmek için düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar tırlarla Batı Karadeniz'e uğurlandı.

YARDIM MALZEMELERİ KASTAMONU'YA UĞURLANDI

Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetleri en aza indirebilmek için düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar tırlarla Batı Karadeniz'e uğurlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcıları Huriye Küpeli Kan ve Zafer Öz, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yapılan yardımlara ilişkin basın mensuplarına konuşan Vali Elban, Batı Karadeniz sel bölgesine gönderilmek üzere Adana Valiliği, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimizin katkılarıyla 3 Milyon TL nakdi yardım ve 10 tır yardım malzemesi toplandığı bilgisini verdi.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonucunda hepimizin üzüntüsü ve acısının hala taze olduğunu belirten Vali Elban, "Yaşanan felaketin ardından sel bölgesinde 'bizler ne yapabiliriz' diye bütün Adana halkı Valiliğimize müracaat ettiler. Kendilerine hem ayni hem de nakdi yardım yapabileceklerini iletmiştik. Bunun üzerine Adana'daki iş adamlarımız, ticaret erbabımız, çifçilerimiz, STK'larımız, odalarımız hepsi bir araya geldi ve 10 tırdan oluşan yaklaşık 6 buçuk Milyon TL değerinde ayni yardımı topladılar. Bunların bir kısmı yola çıktı, bir kısmını da şimdi yollayacağız. Onun dışında da şu an itibariyle 3 Milyon TL'yi aşan bir nakit toplandı. O da ilgili hesaplara aktarılacak. " dedi.

Yardım malzemelerinin temizlik, kıyafet, gıda vb. alanları içerdiğini ifade eden Vali Elban, "Afet bölgesindeki koordinasyon merkeziyle irtibat halindeyiz. Koordinasyon merkezi tüm valiliklere ne tür malzemelere ihtiyaç duyduklarını bildirdiler. Onların belirlediği listeler var. Bizler de o ihtiyaç duyulan malzemelerimizi hayırseverlerimize bildirdik. Hayırseverlerimiz de koordine olarak bu malzemeleri temin ettiler. " dedi.

Yardımlar için kadirşinas Adana halkına, iş adamlarına, STK'larımıza, odalara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Vali Elban, "Üstelik biz de kısa süre bir önce yangın afeti geçirmiştik. Devletimizin imkanlarıyla, yerel imkanlarla bu yaraları hızlıca sarmıştık. Adana insanı bu yaşadığımız afete rağmen Batı Karadeniz'de meydana gelen afete kayıtsız kalmayarak bu hayırseverliliği gösterdi. Katkıları olan herkese şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu.

Vali Elban'ın açıklamalarının ardından yardım tırları, İstasyon Meydanı'ndan uğurlandı.

Kaynak: Habermetre

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