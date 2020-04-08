Yardım Malzemeleri Karadağ'a ulaştı Türkiye, Kovid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin bir kısmı Karadağ'a ulaştı.

Türkiye, Kovid-19 salgını ile mücadele den Balkan ülkelerine gönderdiği yardım malzemelerinin bir kısmı Karadağ'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti gönderildi. Gönderilen yardım malzemelerinin bir kısmı Karadağ'a indi. A400M askeri kargo uçağıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gönderilen yardım malzemeleri Sırbistan, Bosna Herkes ve Karadağ'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yardımın Karadağ'a ulaştığını duyurdu. Yapılan paylaşıma ise, "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı. Uçağımızı Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Karadağ Büyükelçimiz Songül Ozan karşıladı" notu düşüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA