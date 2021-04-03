Yardım kutusunu çaldığı caminin bulunduğu köye yeniden gelince yakalandı
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Yardım kutusunu çaldığı caminin bulunduğu köye yeniden gelince yakalandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Yardım kutusunu çaldığı caminin bulunduğu köye yeniden gelince yakalandı

Aksaray'da caminin yardım kutusunu çalan ve 17 gün sonra tekrar hırsızlığa geldiğinde yakalanan zanlı, serbest bırakıldı.

Aksaray'da caminin yardım kutusunu çalan ve 17 gün sonra tekrar hırsızlığa geldiğinde yakalanan zanlı, serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Gençosman köyü Ayfer Arı Camisi'nde hayırseverlerden toplanan paranın bulunduğu yardım kutusunun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi C.Y'yi tespit etti.

52 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, Malatya'dan kiraladığı araçla Gençosman köyüne tekrar gelince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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