Yardım kuruluşları Etiyopya'ya kuşatma altındaki Tigray'ı insani yardıma açma çağrısı yaptı
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Yardım kuruluşları Etiyopya'ya kuşatma altındaki Tigray'ı insani yardıma açma çağrısı yaptı

08.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:42
Yardım kuruluşları Etiyopya'ya kuşatma altındaki Tigray'ı insani yardıma açma çağrısı yaptı

Uluslararası yardım kuruluşları, Etiyopya'nın isyancıları yakalamak için bir aydan fazla süredir kuşatma altında tuttuğu Tigray eyaletinin insani yardıma açılmasını istedi.

Uluslararası yardım kuruluşları, Etiyopya'nın isyancıları yakalamak için bir aydan fazla süredir kuşatma altında tuttuğu Tigray eyaletinin insani yardıma açılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Etiyopya hükümetinin, askeri operasyondan olumsuz etkilenenlere yardım ulaştırma sözü verdiğine işaret ederek, bölgedeki mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine erişimin büyük önem ve ivedilik taşıdığını belirtti.

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland da bölgeye erişimin halen büyük ölçekte kısıtlı olduğunu aktararak, bölge halkının daha fazla bekleyemeyeceğini ve yardım malzemelerinin dağıtılmak için hazır beklediğini söyledi.

"TPLF tehdidi henüz bitmedi"

Addis Ababa hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye geçen hafta girmesinin ardından operasyonun son aşamasını tamamladığını duyurarak, suçluların tek tek yakalanarak adalet önüne çıkarılacağını açıkladı.

AA muhabirine, ülkedeki operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Addis Ababa Üniversitesi Barış ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (IPSS) Direktörü Yonas Adaye Adeto, "TPLF tehdidi henüz bitmedi. TPLF, 35 yıldır ülke siyasetinin içinde. Bu tehdidi 24 saatte ya da bir gecede yok edemezsiniz." ifadesini kullandı.

Ordunun Mekelle'yi ele geçirmesi ve kontrolü sağlamasının "olumsuz barış" olarak adlandırılabileceğini ifade eden Adeto, "Ancak bu durum kalıcı barışa dönüşebilir. Şimdi suçluların tek tek adalet karşısına çıkarılması gerekiyor." diye konuştu.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı TPLF'nin federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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