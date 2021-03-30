Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar
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Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde SMA hastası bir bebek için yardım toplanan kumbarayı çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde SMA hastası bir bebek için yardım toplanan kumbarayı çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Edremit Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde bulunan fırına gelen 2 kişi, tezgahtarın başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip, yardım kumbarasını çaldı. Durumu fark eden tezgahtar, polisi aradı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin 28 suçtan kaydı bulunan S.E. (32) ile 13 suçtan kaydı olan B.D.(21) olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar
Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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