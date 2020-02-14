Yardım kumbarasını çalan çocuklar kamerada

14.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir Kur'an kursuna gece saatlerinde giren hırsızlık şüphelisi 3 çocuğun, kapısını tekmeleyerek kırdıkları yönetici odasından yardım kumbarasını çaldıkları an kameraya yansıdı.



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir Kur'an Kursunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kurs binasına giren 3 çocuk, yönetici odasının kilitli kapısını tekmeleyerek kırdı. Odaya giren çocuklar, içeride bulunan çelik kasayı açmayı başaramayınca odada bulunan 3 kumbarayı alarak Kur'an kursundan kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Sabah Kur'an kursuna gelen görevlinin kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasını incelemesinin ardından şüphelilerin Ö.T. (15), B.D. (15) ve E.K. (15) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Ö.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Büro Amirliğine gönderilirken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA