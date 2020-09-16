Yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli

SİVAS'ta iki kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürleri, internetten satışa koydukları belirlendi.

Yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli
16.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:25

SİVAS'ta iki kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürleri, internetten satışa koydukları belirlendi. Harekete geçen valilik, söz konusu kişilerin kömürlerine el koydu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Savaş C. ile Gülyurt Mahallesi'nde oturan Elif D.'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen 1 ton kömürü internet üzerinden bin liraya satışa çıkardıkları belirlendi. Valiliğin talimatıyla harekete geçen ekipler, adreslerini ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri kişilerle alıcı gibi irtibat kurdu. Söz konusu kişilerin evlerine giden ekipler, yardım kömürlerine el koydu. Kömürler, görevlilerce kamyona yüklenerek depoya götürüldü. Savaş C. ve Elif D. hakkında yasal işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Arda Turan Adem Büyük Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Kaza Bursa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yardım kömürünü internet üzerinden satmaya çalışanlara valilik engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 14:25:33. #1.15#
title