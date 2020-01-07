Yardım kömürlerini çöpe atıldı

07.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:49

Ardahan'ın Posof İlçesinde "Bu kadarı da olmaz" denilen ilginç bir olay yaşandı.



Posof'ta her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi olan ailelere kömür yardımı yapıldı. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde 230 aileye toplam 460 ton kömür dağıtımı yapıldı. Bazı vatandaşların dağıtılan kömürleri çöpe atmaları dikkat çekti. Çöpte kömürleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdiler. - ARDAHAN

Kaynak: İHA