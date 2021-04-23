'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 'yardım kolisi' adı altında otobüsle piyasa değeri 530 bin TL olan, 52 bin 920 uyuşturucu hapı sevk ederken yakalanıp tutuklanan 3 sanık, yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN'da 'yardım kolisi' adı altında otobüsle piyasa değeri 530 bin TL olan, 52 bin 920 uyuşturucu hapı sevk ederken yakalanıp tutuklanan 3 sanık, yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kiralık otomobille İstanbul'a gidip döndüklerini belirledi. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

'YARDIM KOLİSİ' DİYEREK OTOBÜSE VERDİLER

Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Samsun'a getirilmesi için bir otobüs firmasına 'yardım kolisi' teslim ettiğini belirledi. Otobüsteki yardım kolisinin Safa K. tarafından teslim alınacağını de saptayan ekipler, harekete geçti. Otobüsten koliyi Çakallı'da alacak olan Safa K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolide yapılan incelemede 52 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi.

5'ER YIL HAPİS

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS
'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS
'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS
'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'YARDIM KOLİSİNDE' UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA 3 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:00:05. #1.14#

title