Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu
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Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu
29.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

Beylikdüzü'nde kurulan bir semt pazarının çıkışına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi. İBB ekipleri tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımında virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise "23 Nisan Hediyesi" yazdığı görüldü.

(Erdal Caniçelli/İHA)

Kaynak: İHA

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