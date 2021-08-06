Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
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Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı

Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenler için Kırklareli'nde gönderilen yardım kolilerinde bulunan notlar duygulandırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenler için Kırklareli'nde gönderilen yardım kolilerinde bulunan notlar duygulandırıldı.

28 Temmuz tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahaleler devam ederken Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar gönderiliyor.

Kırklareli'nde de başlatılan yardım kampanyasında gönüllüler yardım merkezlerinde tek tek özenle hazırladığı yardım kolileri alkışlar eşliğinde uğurlandı. Kiminin cebindeki son parayla, kiminin harçlığıyla gönderdiği yardım malzemelerinin içinde duygulandıran notlar çıktı. "Yapamadıklarımızın farkındayız. Bizi affedin. Yaralarımızı sarıp güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmak için kolunuza girecek bir Türkiye, koca bir millet yanınızda.", "Acınızı ailemizin acısı gibi, kendi acımız gibi hissettik. Yaralarınıza bir nebze merhem olmasını dileriz. Geçmiş olsun.", "Az da olsa yaralarınızı sarmak istedik. Yalnız değilsiniz", "İmkanım bu kadar. Keşke fazlasını yapabilsem. Rabbim yardımcınız olsun" şeklinde notlar yer aldı. - KIRKLARELİ

Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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