Yardım kolileri DOSAB'dan yola çıktı
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Yardım kolileri DOSAB'dan yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yardım kolileri DOSAB'dan yola çıktı

Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların hazırladığı yardım kolileri ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

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Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların hazırladığı yardım kolileri ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından hazırlanan yardım kolileri, Bursa'nın çeşitli dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Yardım kolilerinin yola çıkarılması sırasında açıklama yapan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "DOSAB ve DOSABSİAD olarak her Ramazan, iftar yemekleri düzenlemek bizim için bir gelenek haline gelmişti. Pandemi sebebiyle artık bu tür organizasyonları gerçekleştiremiyoruz. Ancak ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu, maneviyatını yine paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yıl da yardım kolilerimizi hazırladık ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşması için yola çıkardık. Bu koliler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirecek ve bu zorlu günleri birlik beraberlik duygusuyla kolayca atlatacağımızın göstergesi olacak" dedi.

DOSAB Başkanı Ersan Özsoy da, "İftar çadırı organizasyonu, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştiremeyince geçen yıl da yaptığımız gibi vatandaşlarımıza erzak kolisi dağıtımı yaparak, paylaşmanın bereketini birlikte yaşayacağız. Her zaman olduğu gibi Ramazan'da da yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini unutmamak, ihtiyaç sahiplerine destek olarak bu süreci atlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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