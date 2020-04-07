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Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Güncel

Yardım kolileri adreslere teslim ediliyor

Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Destek Ekipleri 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
Yardım kolileri adreslere teslim ediliyor

Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Destek Ekipleri 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatndaşlardan ihtiyaç sahibi olan toplam 695 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ile Kızılay Şehzadeler Şubesi tarafından hazırlanan gıda kolilerinde temel gıda maddeleri dışında temizlik ve hijyen maddeleri de yerleştirildi.

Resmi Kurumlar dışında vatandaşlara yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının yardımları da Kaymakamlık Vefa Ekipleri vasıtasıyla tek elden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Okul müdürleri, imamlar ve mahalle muhtarlarından oluşan Vefa Destek Ekipleri yardım kolilerinin dışında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ilaç temini ve market alışverişi gibi ihtiyaçlarına da yardımcı olmaya devam ediyorlar. - MANİSA

Kaynak: İHA

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