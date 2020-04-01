Yardım kampanyasına Vefa Destek Grubu desteğiyle katkı verdi
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Jandarma, Güncel

Yardım kampanyasına Vefa Destek Grubu desteğiyle katkı verdi

MERSİN'de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen çiftçi Ali Soy (69) sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vefa Destek Grubu'nu arayarak bağışlamak istediği 200 TL'yi jandarma ekiplerine teslim etti.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:57
Yardım kampanyasına Vefa Destek Grubu desteğiyle katkı verdi

MERSİN'de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen çiftçi Ali Soy (69) sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vefa Destek Grubu'nu arayarak bağışlamak istediği 200 TL'yi jandarma ekiplerine teslim etti.Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çavak Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan 4 çocuk babası Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek istedi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşı gereği evden çıkma imkanı bulamayan Ali Soy, İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Vefa Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Ekipler, Soy'un kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan evine gitti. Gelen ekipleri karşılayan Ali Soy, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya yardımda bulunmak istiyoruz" diyerek 200 TL teslim etti. Parayı alan teslim alan görevli asker, "Biz senin adına bu parayı hesaba yatırırız. Makbuzunu da getirip size teslim ederiz. Bu duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz" dedi. Ali Soy, ekiplerin yardımı için teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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