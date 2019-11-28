Yardım kampanyası başlatan son takım Gaziantep FK oldu

28.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:21

Türkiye'de son yıllarda ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve mali çöküşü engelleyemeyen futbol kulüpleri çareyi yardım kampanyalarında arıyor. Yıllar önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile başlayan kampanya furyasına katılan son takım ise Gaziantep Futbol Kulübü oldu.



Türkiye'de mali anlamda kötü olan futbol takımlarının sayısı giderek artırıyor, yaşadıkları sıkıntıları aşamayan kulüpler çareyi taraftar kitlelerinde buluyor. Kulüpler, yaşadıkları sıkıntıları aşmak yada ekonomik anlamda rahatlamak için yardım kampanyaları başlatıyor. Kampanyaya katılan taraftarlar, forma yada lisanlı ürün alarak, mesaj göndererek ve bağış yaparak takımlarına destek oluyor.



Yıllar içinde Türk futbolunun köklü takımları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Kayserispor, Erzurumspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor, Kocaelispor, Hatayspor, Kahramanmaraşspor ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü gibi pek çok takım yardım kampanyaları düzenleyerek taraftarların kapısını çaldı. Bu takımların bazıları ise canlı yayınlarla yardım geceleri organize ederek canlı telefon bağlantıları ve forma satışlarıyla maddi kaynak sağlamaya çalıştı.



Galatasaray



Yıllar önce Adnan Polat yönetimindeki Galatasaray'ın başlattığı yardım kampanyaları zamanla ülke genelindeki pek çok takımın başvurduğu bir sistem haline geldi. Yıllar içinde çeşitli kampanyalarla taraftarların kapısını aşındıran Galatasaray, Dursun Özbek döneminde de "Tek Bilek, Tek Yürek" kampanyası ile önemli bir kazanç elde etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da "Yellow Friday" ve "Yellow Red Weekend" kampanyaları ile kendi aralarında organize olarak lisanlı ürün satın almış ve takımlarına önemli oranda maddi kaynak sağlamıştı.



Beşiktaş



Süper Lig'in büyük takımlarından Beşiktaş da çeşitli kampanyalarla taraftarlarına başvuran takımlardan biri oldu. Uzun yıllar önce "Beşiktaş İçin Kibrit Çak" projesini hayata geçiren siyah-beyazlılar, özellikle 2011-2012 yıllarında da "FEDA" sloganıyla taraftarın karşısına çıktı. O dönem maddi anlamda sıkıntı yaşayan Kartal, tasarruf tedbirleri alarak personeller ile futbolculardan fedakarlık yapmalarını ve maaşlarında indirime gitmelerini istedi. Beşiktaş takımı o dönem transfer harcamalarında da azalmaya giderek genç ve maliyeti düşük oyunculara yöneldi. Geçen yıl ve bu yıl da aynı sorunları yaşayan Siyah-beyazlılar, kadrosundaki maliyetli oyunlarla yollarını ayırarak takımı daha uygun futbolcularla takviye etti.



Fenerbahçe



Süper Lig'in önemli takımlardan Fenerbahçe ise Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından "FenerOl" kampanyasını başlattı. Başkanlığa seçilen Ali Koç'un şeffaflık politikasıyla kulübün maddi açıdan çok kötü durumda olduğunu açıklamasının ardından başlatılan kampanyada canlı yayınlar ile forma satışı yapılarak 150 milyon TL'yi aşkın kaynak sağlandı. Hali hazırda da devam eden kampanya ile taraftarlar ve takımın bütünleşmesi sağlanarak dar boğazdan çıkış hedefleniyor. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda forma alımı ve SMS desteğiyle katılım sağlanabilen "WinWin" kampanyası da devam ediyor. Fenerbahçe, "Winwin" kampanyasına katılım sağlayan taraftarlarını teşvik etmek amacıyla da SMS gönderen taraftarlar arasında yapılan çekilişle 5 taraftara ev, 20 taraftara ise araba hediye etti.



Trabzonspor



Süper Lig'in şampiyon takımlarından Trabzonspor ise geçtiğimiz yıllarda "Trabzonspor Yolunda" hashtagi ile bir kampanya başlatmıştı. Bordo-mavili ekip bu kampanya ve sonradan hayata geçirdiği SMS kampanyası ile önemli ölçüde destek bulmuştu.



Yardım furyası yıllar içinde özellikle Erzurumspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor, Kocaelispor ve Orduspor gibi takımlarla devam ederken kampanyaya furyasına katılan son takımlar ise Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü oldu.



Türkiye'nin borçsuz kulüplerinden biri olarak bilinen Gaziantep ekibi, maddi açıdan ileriye dönük yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek ve maddi kaynak sağlayabilmek için kampanya başlatırken taraftarların kampanyaya SMS yollayarak, forma satın alarak ve banka hesaplarına bağış yaparak destek olabileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA