Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
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Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti

23.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:11
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti

SİVAS'ta yalnız yaşayan Muammer Tekcan (64) telefonla arayıp yardım istediği 112 Acil ekibi tarafından ölü buldu.

SİVAS'ta yalnız yaşayan Muammer Tekcan (64) telefonla arayıp yardım istediği 112 Acil ekibi tarafından ölü buldu.

Ece Mahallesi 21'inci sokaktaki Bahar Apartmanı'nın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan Muammer Tekcan, saat 15.00 sıralarında 112 Acil'i arayarak, sağlık ekibi istedi. Çağrı üzerine adrese ambulansla sağlık ekibi gitti. Ancak kapı açılmadı. Durumdan şüphelenen ekip, polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kapı açılamayınca, itfaiye ekipleri, penceredeki demir parmaklıkları keserek, içeri girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Tekcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekcan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Muammer Tekcan'ın yaşadığı İstanbul'dan eşinden boşanma aşamasında olduğu için Sivas'a dönüp, yerleştiği öğrenildi.

Komşularından Ahmet Mank, "Rahatsızlanınca 112'yi aramış, eve çağırmış. 112 ekipleri geldiğinde eve girememişler. Biz de sesleri duyunca indik. En son dün akşam görmüştüm kendisini" dedi.

Hasan Akçiçek ise "Buraya taşınalı 2-3 ay olmuştu. Cuma namazından çıktığında karşılaştık. Daha sonra öldüğünü duyduk" dedi.


Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti
Yardım istediği 112 ekibi yetişemeden, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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