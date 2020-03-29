Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı
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Karabük, İtfaiye

Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı

Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı Karabük'te komşusuna yardım için çatıya çıkan ve korktuğu için inemeyen genç itfaiye tarafından aşağıya indirildi Karabük'te komşusuna yardım için çatıya çıkan 20 yaşındaki genç, çatıdan inemeyince itfaiye tarafından indirildi.

29.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:34
Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı

Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı

Karabük'te komşusuna yardım için çatıya çıkan ve korktuğu için inemeyen genç itfaiye tarafından aşağıya indirildi

KARABÜK - Karabük'te komşusuna yardım için çatıya çıkan 20 yaşındaki genç, çatıdan inemeyince itfaiye tarafından indirildi.

Atatürk Mahallesi Harun Reşit Sokak'ta ikamet eden B.M. (20), yaşlı komşularının talebi üzerine 3 katlı evin çatısındaki kiremitleri düzeltmek için çatıya çıktı. Çatıya çıkıp işini bitiren genç, korktuğu için aşağıya inemedi. Yardımsever genç çatıdan inemeyince arkadaşları Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan genci yangın merdiveniyle kurtardı. Kimlik bilgisi için polis otosuna götürülen genci arkadaşları "helal olsun" diyerek alkışladı.

B.M., "Komşum kiremitleri düzeltmem için yardım istedi. Ben yardım etmeyi severim. Aşağıya inerken de kaldım. Sonra itfaiye geldi" diye konuştu.

Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı

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