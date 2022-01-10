Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: "1 milyon çocuğa ulaştık" - Haberler
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Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: "1 milyon çocuğa ulaştık"

Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, 1 yılda 1 milyon çocuğa ulaşıp yardımda bulunduklarını söyledi.

ADANA (İHA) - Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, 1 yılda 1 milyon çocuğa ulaşıp yardımda bulunduklarını söyledi.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Okur, geçen 2021 yılında 1 milyon çocuğa ulaştıklarını söyledi.

1 milyon çocuğa yardım ettiklerini aktaran Okur, "Başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'de yaklaşık 1 milyon çocuğa ulaştık. Sosyal medya sayesinde de insanların yardımlarıyla çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ameliyat masraflarını karşılamaya, akülü araba almaya çalışıyorum. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyorum" diye konuştu. - ADANA

Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: 1 milyon çocuğa ulaştık

Yardım gönüllüsü işadamı Sever Okur: 1 milyon çocuğa ulaştık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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