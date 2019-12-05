Yardım fonundan destek alıp engelli öğrencilerin spor salonunu yenilediler

05.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:04

Güç yönetimi şirketi Eaton, Çerkezköy'deki Hidrolik ekibinin Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu'nun spor salonunu yenilediğini duyurdu.



Eaton'un Çerkezköy'deki yerel toplumsal katılım ekibi Tekirdağ'daki Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu'nun eski spor salonunu aydınlık, ferah ve donanımlı bir alana dönüştürmek için Eaton Yardım Fonu'ndan finansman destek aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu okul en küçükleri 3 yaşında olmak üzere otizm, Down sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa temel bakım ve destek hizmetleri veriyor. Çocuklara duyularını harekete geçiren çeşitli faaliyet ve tesisler sunan okul, bu çocukların daha bağımsız olmalarını sağlayıp önemli yaşam becerilerini kazanmasına yardımcı olarak bölgenin 400 bin kişilik nüfusu için hayati bir öneme sahip.



Bu proje bölge halkını destekleyip engelli çocukların yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir fırsat oldu. Eaton ekibi duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu haline dönüştürülmesini sağladı.



Eaton Hidrolik Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason "Refah içerisinde bir toplumun parçası olmaktan hepimiz fayda görürüz. Bu yüzden Eaton'daki herkesi Çerkezköy'deki fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi anlamlı toplumsal projelere zaman, enerji ve becerilerini kullanarak nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmeye davet ediyoruz. Okulun zaten muhteşem olan çabalarına destek olmak bizim için bir onurdu. Bu yeni alan önümüzdeki uzun yıllar boyunca çocukların hayatında günbegün fark oluşturacak" dedi.



Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu'nun müdürü Mustafa Sevinç ise "Bir öğretmenin tüm mutluluğu öğrencilerinin öğrenmesine, büyümesine ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktan gelir. Büyün çocuklar bu yeni egzersiz alanına bayıldı. Bunu görmek de bizi çok mutlu ediyor. Sayenizde, kurumumuza kazandırdığımız bu alanla hem onların mutlulukları hem de benimki katlandı. Bu olanak için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA