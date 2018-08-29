Yardım Etmek İsteyen Polis Saldırıya Uğradı

Adana'da yerde yatan travestiye yardım isteyen polis, bu kişinin sert bir cisimle kafasına vurması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde kavga anonsu yapılması üzerine olay yerine gitti.

Yerde yatan ve travesti olduğu belirtilen kişi, kendisine yardım etmek için eğilen polis memurunun kafasına sert bir cisimle vurdu.

Arkadaşlarının baygınlık geçirdiğini gören diğer polisler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Bu sırada ekipler, travesti İdil Şahin ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Tayyar Demircioğlu'nu gözaltına aldı.

İlk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki şüpheli Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.