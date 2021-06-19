Yardım etmek isterken dalgalara kapılıp boğuldu
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Yardım etmek isterken dalgalara kapılıp boğuldu

Yardım etmek isterken dalgalara kapılıp boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesi denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Hatay'ın Erzin ilçesi denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Burnaz sahilinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını gören Mustafa Atmaca (19) isimli genç, yanında bulunan bir arkadaşı ile birlikte tehlike altında olan 2 kişiyi yardım ederek kurtarmak için suya girdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıslar kıyıya çıkartılırken akıntıya kapılan Mustafa Atmaca adlı lise son sınıf öğrencisi genç çevrede bulunanlar tarafından hareketsiz halde kıyıya çıkartıldı. Atmaca'ya ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalbi durduğu anlaşılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Atmaca'nın cansız bedeni Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Seher - Mehmet Uras - Necati İvgin/ İHA)

Yardım etmek isterken dalgalara kapılıp boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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