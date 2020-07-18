Yardım Eli Derneğinden yetimlere giysi hediyesi
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Yardım Eli Derneğinden yetimlere giysi hediyesi

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç yetim çocuklara bayramlık giysi dağıtıldı.

Yardım Eli Derneğinden yetimlere giysi hediyesi
18.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:52

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç yetim çocuklara bayramlık giysi dağıtıldı.

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Şırnak ve ilçelerinde daha önce tespit edilen 120 yetim ile ihtiyaç sahibi çocuğa giysi yardımı yapıldı. Yapılan yardım hakkında bilgi veren Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilcisi Salih Babrak, dernek genel merkezince gönderilen yardımları teslim aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Babrak, "Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramında genel merkezimiz ve bağışçılarımız tarafından gönderilen yardımları Şırnak genelinde dağıtıyoruz. İl merkezi ve ilçelerde gezip, yerinde gördüğümüz ihtiyaç sahibi, engelli, yetim ve dul ailelerle görüşüp ihtiyaçlarını not alıyoruz. Bize ulaşan yardımları tespit ettiğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Ocak ayından şu ana kadar nakdi, giyim ve gıda yardımı olmak üzere toplamda bin 200 kişiye ulaştık. Yardım Eli Derneği olarak ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye bu bayramda da devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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