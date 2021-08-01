YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde orman yangının ilk çıktığı anlarda evine yaklaşan alevlere kovayla su taşırken yardım isteyen Mustafa Duysak'ın (42) 2 ineği öldü 1'i de ağır yaralandı.

ADANA'nın Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde orman yangının ilk çıktığı anlarda evine yaklaşan alevlere kovayla su taşırken yardım isteyen Mustafa Duysak'ın (42) 2 ineği öldü 1'i de ağır yaralandı. 6 küçükbaş hayvanının alevlerden kaçıp kaybolduğunu anlatan Duysak, ahırının tamamen yandığını, evinin bir kısmının da kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

İlçede 28 Temmuz gecesi Topallı, Boztahta Mahalleleri'nde çıkan yangınlar dün kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı ve yüzlerce dönüm orman kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallede yangının geride bıraktığı tahribat ise yürekleri sızlattı. Birçok ev kullanılamaz hale gelirken, geçimini hayvancılıkla sağlayan besicinin de hayvanları öldü.

ÇOCUKLARINI KURTARDI, DÖNDÜĞÜNDE HER ŞEYİN YANDIĞINI GÖRDÜ

Çiftçi Mustafa Duysak ise yangının başladığı saatlerde eline aldığı kova ile yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüledi. Duysak'ın gözyaşları içerisinde feryat etmesi ile ölen hayvanlarını göstermesi yürek burktu. 2 ineğinin öldüğünü ve 1 ineğinin ise durumunun ağır olduğunu söyleyen Duysak, Yangın ilk çıktığında ilk önce çocuklarımı merkeze bıraktım. Geri döndüğümde her şeyin yandığını gördüm. Hayvanlarımı kurtaramadım. 10 ton buğdayım, 4 ton ise arpam kül oldu. Bine yakın saman balyam yandı. Zararım çok büyük. Evim, ahırım harap oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum?? dedi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mete Gazoz Serdar Aziz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YARDIM ÇIĞLIKLARI HAYVANLARINI KURTARMAYA YETMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:59:22. #1.14#

title