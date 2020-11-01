Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

İZMİR'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

İZMİR'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek, yakalandı. Yakınlardaki trafik polislerine teslim edilen şüpheli, daha sonra asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Vatandaşlar, hırsızlık şüphelisinin polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi.Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN