Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

01.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:25
Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

İZMİR'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

İZMİR'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi. 

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek, yakalandı. Yakınlardaki trafik polislerine teslim edilen şüpheli, daha sonra asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Vatandaşlar, hırsızlık şüphelisinin polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi.Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi.


Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

İlgili Haberler

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim
Arnavutköy'deki hırsızlık şebekesi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
Arnavutköy'deki hırsızlık şebekesi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
Güneş gözlüğü ve kadın şapka takarak hırsızlık yapan hükümlü yakalandı
Güneş gözlüğü ve kadın şapka takarak hırsızlık yapan hükümlü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Osman Durmuş Mesut Yılmaz Fahrettin Koca
Magazin Hadise Aleyna Tilki İzzet Yıldızhan Serenay Sarıkaya
Spor Eddie Newton Burak Yılmaz İsmail Kartal Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 23:27:40. #1.14#
title