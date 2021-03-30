Yardım başvuruları değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardım başvuruları değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yardım başvuruları değerlendirildi

Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağmur bekleniyor
Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim
Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim

Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Karadeniz ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin yardım elini uzatmasının önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Senem Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Defterdar Şenol Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz'in ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak onlara devletin yardım elini uzatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirttiği toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan yardım başvuruları, son üç yıla ait ayni ve nakdi yardım verileri ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. - MANİSA

Yardım başvuruları değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yardım başvuruları değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:35:11. #1.14#
title