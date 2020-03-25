Yardım bahanesiyle korona virüs dolandırıcıları türedi
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Dünya Sağlık Örgütü, Manisa, 3. Sayfa

Yardım bahanesiyle korona virüs dolandırıcıları türedi

Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik hastaları yardım bahanesiyle kişisel bilgilerini almaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

25.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:52
Yardım bahanesiyle korona virüs dolandırıcıları türedi

Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik hastaları yardım bahanesiyle kişisel bilgilerini almaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Korona virüs salgını sonrası risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ile kronik hastalar dolandırıcıların hedefi haline geldi. Manisa Valiliği, Vefa Sosyal Destek Gruplarının adını kullanarak sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşları yardım bahanesiyle kişisel bilgilerini almaya çalışan dolandırıcılara karşı uyardı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı genelgeleri ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkması kısıtlanmış, bu durumda olup ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grupları ihdas edilmiştir. Kapsama giren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri halinde Valiliğimiz koordinesinde, Kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Valiliğimizle ilgisi bulunmayan şahısların, vatandaşlarımızı arayarak kendilerini valilik/kaymakamlık görevlisi olarak tanıttıkları, vatandaşlarımızın kimlik bilgileri, hesap numaraları gibi gizli bilgilerini talep ettikleri, Vefa Sosyal Destek Grubunun adını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırmaya çalıştıkları yönünde tespit yapılmış olup; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın bahsedilen tarzda bir telefon almaları durumunda kesinlikle itibar etmemeleri ve ivedilikle Emniyet ve Jandarma birimlerine bilgi vermeleri, ihtiyaçları dahilinde 112, 155, 156 numaralı telefonları aramaları halinde kendilerine Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gerekli yardımın hassasiyetle yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." - MANİSA

Kaynak: İHA

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